Horacio Cabak regresó a “Polémica en el Bar” y se peleó con todos

Luego de su mediática separación de Verónica Soldato y la posterior medida cautelar que prohíbe hacer mención de su vida privada , Horacio Cabak volvió a “Polémica en el Bar”. Más picante que nunca, el panelista discutió con todos los presente, incluido el conductor del ciclo y amigo suyo, Mariano Iudica.

“Yo ya te lo dije y volvés a recurrir en esa canchereada. Te lo digo de corazón. Yo hubiera preferido que no hagas nada, que te quedes muza”, le recomendó Iúdica.

A lo que el modelo contestó “Marian... ¿Y por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?”.

“¡Porque no quiero que te pase lo que pasó! Te lo digo porque te quiero y sos un compañero de trabajo, que vino acá por mí. Vos me conocés, te lo digo con onda”, devolvió Iúdica, quien ya comenzaba a mostrarse molesto con el tono usado por Cabak.

El modelo acudió al piso convencido de que no se iba a hablar del tema, pero esto no pasó. Ni Mariano Iúdica, ni sus compañeros de piso (Andrea Campbell y Chiche Gelblung) se quedaron callados y lo increparon ni bien comenzó el programa. “Mi vida no es un show, yo no vivo de los escándalos. No puedo permitir que me digan cualquier tipo de cosa en mi vida privada. Cada vez que yo tuve un conflicto, nunca trascendió... ¿En qué me equivoqué? Desde que empezó esto, tengo una fila de gente diciéndome las cosas que tenía que haber hecho”, agregó Horacio.

“Cualquier referencia a mi vida privada, se paga. Si hablan del tema, este tiene un costo: $300.000” expresó Cabak sobre la medida cautelar publicada en el día de ayer en sus redes sociales. Además, explicó que comunicar esto en su cuenta de Twitter era la manera más rápida que tuvo para que se deje de hablar del tema.