¿Homenaje o falta de respeto? La reflexión de Novaresio sobre la versión del Himno de la Mona que enojó a Brancatelli

En conmemoración por el día de la independencia, Carlos “La Mona” Jiménez, presentó su versión del Himno Nacional Argentino en su cuenta de YouTube, y recibió distintas repercusiones en el público.

Fue el periodista Luis Novaresio quién abrió el debate al preguntar si era un ¿Homenaje o falta de respeto?, y los internautas le saltaron a la yugular. Uno de ellos fue Diego Brancatelli, quien lo cruzó y le aseguró que “La Mona es pueblo”.

La Mona Jiménez presentó su versión cuartetera del Himno Nacional, que grabó en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio en un vacío Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.

El hijo de la Mona, en diálogo con Cadena 3, contó: “Es una versión que el cuarteto se merecía. Es una versión que mi papá venía posponiendo desde hace tiempo. Siempre estuvo en la cabeza de él poder hacerlo. El tema es que por la demanda de bailes siempre nos agarraba la fecha cercana y sin poder hacerlo”.

“Estimado Luis Sabes que te aprecio mucho Pero en 2020 hay que dejar de denigrar al cuarteto. ¿Por qué sería una falta de respeto? Es una versión más. ¿O es de acuerdo a quien la haga? ¿Te jode La Mona? Si ves el video notarás con el respeto y el amor que @cmjoficial lo canta! La Mona es PUEBLO”, afirmó el periodista.

El guionista Juan Faerman también cruzó a Novaresio, de manera más tajante: “Cuando Charly hizo su versión, esta polémica de mazapán ya atrasaba 50 años. Animate, Luis. Pegá el salto hacia este milenio que a Zamba ya le están creciendo pelos en los huevos”, le dijo. A lo que el periodista respondió: “En vos, a todos. Dije que ME ENCANTO la versión. Y así lo escribí. Es verdad que es un concepto a prueba de no odiadores y no ignorantes que pueden leer más q un título. La próxima, tendré en cuenta tu reduccionismo”.

El tema es que casi nadie recayó en que Novaresio, en su nota, había puesto que la versión del legendario cuartetero le había gustado.