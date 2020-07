“Hicimos las cosas bien hasta el final, yo duermo tranquilo”, la reflexión de uno de los jurados de “Bake Off”

Luego de la polémica que se levantó por la denuncia de fraude sobre Samanta Casais en “Bake Off”, algunas personalidades que participan del programa hablaron sobre el tema. Esta vez, fue el turno de Damián Betular, jurado del reality de pastelería, quién refirió al escándalo del certamen de Telefé.

El hombre dialogó con Por si las moscas y se sinceró acerca de la polémica: “Hicimos las cosas bien hasta el final, yo duermo tranquilo porque la transparencia siempre fue prioridad. Esto se grabó hace un año y para la gente que quiere respuestas, las respuestas llegan. Y esta respuesta llegará este domingo”.

Sobre la situación de Samanta, el pastelero opinó: “La verdad que me impactó, sí. Pero a mi lo único que me importa es que Bake-Off no se ensucie. Que se sepa que se está haciendo todo para aclarar todo en el lugar donde suceden las cosas, que es el programa. Ninguno de los que trabajamos ahí somos mediáticos, sólo queremos que se sepa que hicimos las cosas bien hasta el final y por eso no hay mucho más que hablar”.

En cuanto a las dudas acerca de si es posible reconocer a un pastelero amateur en comparación a un profesional en el marco de un casting, explicó: “No es tan fácil darse cuenta si una torta está hecha por un profesional o un amateur, el nivel fue muy parejo y hay algo que se llama don. Todo lo que hay en esta era digital no existía cuando yo empecé a estudiar. Yo antes no me podía meter en Youtube a aprender a hacer algo, pero ahora hay tantas herramientas que vos ponés una receta en Google y te aparecen 20 mil tutoriales para hacer lo que quieras”.

“Los mensajes que nos mandamos fuimos de que estamos tranquilos que ganara quien ganara, Bake Off sigue siendo un producto hermoso y revaloriza un gran oficio. Yo no lo hablé mucho, pero yo sabia que si aparecía algo raro, todo se va a aclarar”, concluyó.