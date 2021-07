Hernán Piquín se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a su novio desde España: “Nos hicimos uno desde que nos conocimos”

Este miércoles por la mañana, Hernán Piquín visitó el piso de “Los Ángeles de la Mañana” y habló sobre su trabajo como jurado en “La Academia” de ShowMatch. Casi al final del programa, apareció su novio Agustín, con quién vive en España, y el bailarín no pudo contener la emoción.

Los novios están juntos desde hace dos años y se conocieron trabajando, cuando a Piquín lo llamaron para una gira. “Coincidimos y nos enamoramos”, dijo el artista hace poco en “Hay que ver” (El Nueve). En esta ocasión, Agustín Barajas, que tiene un muy bajo perfil, se hizo presente a través de una videollamada y dialogó sobre cómo es su relación con el argentino. Además, el oriundo de Granada, se refirió a los rumores que instaló Pampita sobre una supuesta infidelidad por parte de Hernán, luego de que vieran salir de su camarín a un participante del ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

“Yo os sigo, son mi fuente de información”, sin darle demasiada importancia al asunto y con total honestidad, Agustín reconoció que estuvo prestando atención a lo que se dijo. Además, el español contó que cuando conoció a Hernán desconocía lo importante que era en Argentina y en diferentes partes del mundo y que se enamoró al instante de conocerlo: “Nos hicimos uno desde que nos conocimos”.

Por su parte, Ángel de Brito confesó que él comenzó a llamar “Cisne Negro” al jurado, pero el europeo defendió a su pareja de estas y otras críticas que recibe a diario: “Ángel, estás muy equivocado con Hernán, lo que pasa con él es que muchas veces se pone como un filtro para que no le hagan daño. Prefiere no hacer oídos a todo lo que se dice de él. Él es muy sencillo, muy noble, muy generoso, lo que pasa es que cuando van directamente a algo que él se siente atacado, lógicamente él huye”, sostuvo Agustín, mientras Hernán se mostraba sumamente conmovió al escuchar las palabras de su novio y no pudo contener las lágrimas.