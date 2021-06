Hernán Piquín habló sobre su posible partida de Showmatch y opinó sobre Maximiliano Guerra: “De chico era buena gente”

De manera remota, Hernán Piquín fue entrevistado en “Los Ángeles de la mañana” y desmintió los rumores que lo desvinculan de Showmatch, donde se desempeña como jurado junto a Pampita, Jimena Barón y Ángel de Brito, conductor del ciclo que aprovechando su presencia, le consultó acerca de su relación con sus colegas de la danza, haciendo particular hincapié en la figura de Maximiliano Guerra.

“Si vos vas al teatro Colón, hay bailarines que te lo venden de arriba, pero de piernas no son tan buenos”, comentó el bailarín sobre los participantes de “La Academia”, algo que De Brito no dejó pasar: “¿Maximiliano Guerra?... se me escapó”, lo que causó risas entre las panelista de LAM.

“¿Julio Boca o Maximiliano Guerra?”, preguntó De Brito sin filtro. Lejos de negarse a contestar, Piquín eligió rápidamente: “Julio Boca toda la vida. Tanto él como Iñaki [Urlezaga] me parecen grandes bailarines, pero para mí se retiraron muy pronto. Maxi me gustó en sus principios cuando él ganó la medalla en un concurso en Varna (Bulgaria). Tenía muchísima fuerza en ese momento”.

“Yo lo conozco de chico y era buena gente, pero cuando pasó por el ‘Bailando...’ fue difícil.” comenzó diciendo Piquín, a lo que justificó la personalidad de Guerra con las grandes exigencias del teatro Colón: “El Colón es muy bravo. Nosotros teníamos maestras que a las chicas las pesaban una vez por mes. Si no bajaban en cierta cantidad de días, las rajaban. Por eso cuando pasás por el ‘Bailando’ no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a un ritmo más rígido”, señaló.

Luego de estas duras declaraciones, el jurado de “La Academia” se refirió a los rumores que indican que será reemplazado del certamen por Nacha Guevara: “Lo viví muy mal, muy estresado. De hecho, hice la maleta. Yo hablé con Fede Hoppe y el Chato Prada y me dijeron que no. Que me quede tranquilo, que era una noticia falsa”, remarcó el protagonista de “Aniceto”, desmintiendo que se iría del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, que tendrá dentro de poco a Guillermina Valdés como la quinta integrante del jurado.