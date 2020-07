Hernán Drago y un gesto obsceno que sorprendió a Guido Kaczka: ”¡Nunca me hicieron algo así!”

Se convirtió en un acierto de la producción de Bienvenidos a bordo la incorporación en las últimas semanas de Hernán Drago. El modelo probó ser un gran partenaire de Guido Kaczka por la contraposición que existe entre sus dos personalidades, como ocurrió este lunes cuando le dedicó un gesto obsceno al conductor.

La situación comenzó cuando Guido ubicó a Drago frente al medallista olímpico Federico Molinari en el juego de la tuerca. Sin miedo a competir con un atleta, el modelo soportó estoico los 'gastes' de Kaczka, que enumeró todos los logros deportivos de su rival. "Soy un tipo feliz", adujo Hernán como su triunfo personal.

Pero, a la hora de hacer rodar la tuerca, Guido trató de demorar y desconcentrar a Drago, quien finalmente ganó la competencia y lo miró con cara 'sobradora'. "¡Me llega esa energía! ¡Me lo está dedicando!", dijo Guido.

El modelo pidió entonces que la cámara lo tomara del pecho para arriba, pero antes de que se le concediera su deseo, realizó un gesto obsceno que se vio parcialmente e indignó a Guido. “¡Está loco! ¡Nunca me hicieron algo así, locutor! Bueno, si me lo hicieron, pero yo ya me había dado vuelta”, reconoció Guido, con humor.