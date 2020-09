Hernán Drago recordó una curiosa anécdota que vivió en la selva en la que estuvo al borde la muerte

Hernán Drago, reconocido modelo y hoy participando del programa éxito de El Trece, “Bienvenidos a bordo”, sorprendió a todos al contar una anécdota que lo tuvo como protagonista.

En diálogo con Mitre Live, el conductor recordó un viaje a Guatemala para hacer un comercial de cigarrillos que casi se convierte en almuerzo de un tigre que iba a aparecer en una de las fotos promocionales.

El modelo comenzó explicando: “Hubo una situación en la que tuve miedo. Yo había ido a la selva de Guatemala a hacer un comercial de cigarrillos. Esos viejos comerciales en los que el protagonista era un héroe de una aventura. El tipo iba en su jeep fumando un cigarrillo y veía que un chiquito estaba en peligro. El tipo se ponía en cuero, dejaba todo, se agarraba con un cocodrilo o un tigre y lo terminaba salvando al chico”

Él iba a hacer de “loco aventurero que se agarraba con animales” y para eso necesitaron de un viejo tigre que estaba retirado de un circo y reposaba sobre un tronco. Como era muy tranquilo y no les servía para hacer las fotos, quienes estaban ahí, incluído un domador, lo zamarreraron. No fue buena idea.

“A la tercera o cuarta vez que zamarrearon al tigre, se hartó y se bajó del tronco. Se le bajó la cadena y yo quedé a un metro y medio de él. Hizo un rugido y pensé que me morfaba”, relató Drago.

Por suerte, un ángel llamado “Oso” se le puso adelante: “Al domador le decían oso porque era el doble del tigre y la tenía muy clara. Se puso enseguida adelante mío y no me olvido más la fonética. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. La pasé muy mal. El domador lo agarró y pidió por favor a la producción que si tenían la foto nos vayamos”.