Hernán Drago le puso un límite a su días en los medios: “Mi carrera tiene fecha de vencimiento”

Por sus participaciones en “Bienvenidos a bordo”, el programa de Guido Kaczka, y su rol como panelista de “Pampita Online”, han hecho de Hernán Drago uno de los hombres del momento. Pero más vigente que nunca, el modelo le puso una fecha límite a sus días en los medios.

Al hablar de su carrera, aseguró que “tiene fecha de vencimiento, lo que no significa que lo disfrute mucho. Pero tengo muy en claro que quiero pasar mis últimos años de vida, en unos años, bien relajado en una cabaña del Sur, recordando con mucha emoción y alegría cada lugar, cada persona y cada programa por el que he pasado”, dijo en diálogo con Teleshow.

El panelista recientemente separado de Bárbara Cudich, con quien estuvo en pareja durante 20 años y tuvo dos hijos con ella, Luka y Lola, habló también de “las candidatas” que intentan buscarle tanto Guido como Pampita.

“Pareciera ser que rehacer la vida es estar en oreja con alguien, y no. Yo ya rehice mi vida, como soltero. No tengo ninguna presión, ni de tiempos, ni de nadie. Si es, será cuando tenga que ser, lo de volver a estar en pareja con alguien”, manifestó.

Y sobre su coqueteo con Alejandra Maglietti, cerró: “Sin importar el nombre, por supuesto que Ale Maglieti es una mujer muy hermosa, no me dejo presionar por los medios o por lo que se diga. Yo sé muy bien qué es lo que quiero, y sea con quien tenga que ser, no quiero que sea a través de los medios”.