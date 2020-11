El estado de salud de Carlos “Carlín” Calvo preocupa a todos los que integran el mundo del espectáculo. Una de las personas que se refirió al tema fue Javier Faroni, empresario teatral que habló de la salud de su amigo, quien días atrás se conoció de su internación en un centro de alta complejidad debido al estado de su cuadro neurológico irreversible.

En diálogo con Mitre Live, Faroni expresó: “No hay que preocuparse. Carlín está bien y está con el mismo problema de salud y procedimiento que en los últimos años. No es que está internado porque está peor. De hecho, en este proceso estuvo internado pero a lo mejor no fue público. Y por distintas complicaciones se lo internaba dos o tres días y salía”.

Y continuó: “Ya todo el mundo sabe el tema de salud de Carlín. Obviamente también hay un tema de edad que va complicando su salud. Ya hace unos meses, su médico de cabecera y su equipo venían proponiendo su internación en un centro de cuidado paleativo, más intensivo en el cuidado”.

“Él estaba muy bien en su casa pero no tenía la estructura necesaria en el día a día. Y todas las terapias que él hace para seguir manteniendo y tratar de recuperar. Costaba mucho moverse, entonces se prefirió esto para que esté más tranquilo, que esté mejor él y que esté menos estresado”, fundamentó Faroni.

Y explicó: “La verdad está perfecto. Fue una decisión de la familia y apenas me la comentaron la apoyé porque sé que es lo mejor para él hoy. Durante la pandemia tuvimos muchísimo cuidado porque había cambio permanente de cuidadores. Teníamos miedo y extremamos los cuidados. Salió todo perfecto. En este lugar, con los protocolos lógicos, se puede visitarlo y estar con él. No es la puerta abierta como en la casa pero no hay ningún problema”.

“Todavía no fui a verlo, iba a ir el sábado con Karina pero no pude ir. Durante la pandemia, con la cámarita y los chats hicimos mucho de eso. En estos días, estaremos por ahí”, concluyó el productor teatral.