Habló la mujer que denuncío a la China Suárez por estafa: “Me quiere dar la mitad de lo que me corresponde y no se lo voy a aceptar”

Este lunes Yanina Latorre aseguró en “Los Ángeles de la Mañana” que Eugenia “la China” Suárez fue denunciada por estafa por una vecina del barrio privado en Pilar en el que vivía cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré, papá de su hija Rufina.

La mujer reclama terrenos de los inmuebles que están mal loteados y el hogar de la actriz tiene 22 metros cuadrados (correspondientes a un valor de 12 mil dólares) que serían de su propiedad y que Eugenia no solo no reconoce, sino que ya lo había vendido.

Este martes en “LAM” se pudo escuchar a la vecina, de nombre Sandra, quien a través de un audio de Whatsapp, reveló detalles acerca del origen de la propiedad y de la denuncia que presentó a la justicia hace unos días.

“Me mudo ahí con mis dos hijos y los únicos que vivíamos en ese barrio eran Nicolás Cabré que vivía solo, otra vecina y yo”, comienza la mujer, que luego sigue con su relato: “Después Nicolás se casa, vive con Soledad Fandiño muchos años, luego se divorcia. Luego se casa con Eugenia Tobal, se divorcia y se va a vivir con la China, hasta que se queda ella en la casa cuando se separan. Ahí ella vive un tiempo y pasa David Bisbal. Ella no vivió con Benjamín en esa casa, él iba y venía”.

“Yo nunca reclamé nada porque teníamos una buena relación con Cabré pero ahora está vendiendo la casa y todo este manoseo que empezó el año pasado con el ‘te compro la casa, te la alquilo...’, me hizo mover y buscar otra cosa”, confesó la exvecina de la actriz, que se mostraba dispuesta a vender la propiedad pero a un precio justo: Yo se la vendía, no tenía problema, no estaba en mis planes en ese momento vender pero si era una buena oferta... Pero me entretuvo, le dije que había metros míos que me gustaría solucionarlo de buena manera, como gente adulta y no hubo forma. Me quiere dar la mitad de lo que me corresponde y no se lo voy a aceptar. Estamos hablando de 12 mil dólares, no de 50 mil”, cerró Sandra de manera contundente.