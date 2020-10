Hablo la compañera de Alex Caniggia después de su renuncia

Desde su intenso cruce, con insultos y rebajadas de por medio, Alex Caniggia era la gran intriga del Cantando 2020. Su pelea con Oscar Mediavilla provocó su renuncia del certamen, que termino anticipando en Los Ángeles de la Mañana. Durante la gala de eliminación del lunes por la noche, los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández iniciaron preguntando: “¿Qué pasará con Alex Caniggia? ¿Vendrá o no vendrá?”.

“No te rindas tan fácil”, dijo al aire Nacha Guevara alentándolo. Pero cuando salieron los resultados, con el voto secreto de Karina La Princesita, los peores puntajes quedaron entre Paula Trapani y Caniggia. Pero el hermano de Charlotte Caniggia no estaba durante el anuncio y fue Melina De Piano quien confirmó la noticia y dio las razones.

“Hablé con él hace un ratito y no va a venir”, confirmó la partenaire del mediático. Ante el cuestionamiento del conductor, dijo: “Quizás no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse y no tiene la necesidad y prefirió, antes de pasarla mal, irse”. Su ausencia resultó en la eliminación de la pareja.

De Brito le consultó entonces, como la dejaba parada a ella la decisión de Alex. Con lágrimas en los ojos, contestó: “Obviamente que acepto su decisión, soy su compañera, lo respeto y lo quiero un montón. Nos llevábamos muy bien, no se notaba que uno era el famoso, otro el partenaire, éramos pares, nos entendíamos mucho y me dolió que se termine”.

Con un nudo en la garganta, Melina también contó la angustia que le generaba la situación actual unido a su trabajo: “Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Es duro perder el laburo, cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama, y es la primera vez que me pasaba, y encima lo estaba disfrutando”. Laurita no podía creer que Alex hubiera dejado plantada a su compañera.

El mediático se expresó por las redes, despidiéndose del programa. “Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el ‘jurado’ te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo @MelinaDePiano”, escribió en Twitter.