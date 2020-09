Habló Juan Marconi sobre el explosivo final de “El Gran Premio de la Cocina” y la salida de Dana Martucci

Después de un muy comentado final, la octava temporada de “El Gran Premio de la Cocina” coronó como ganador a Matías Mitolo. El escándalo se dio cuando la segunda al premio, Daniela Martucci, abandonó furiosa el set de grabación, indignada con la decisión del jurado, que por segunda vez le niegan el primer lugar. “No tenemos posibilidades de preguntarle hasta dónde fue su enojo o su angustia”, llegó a decir la conductora Carina Zampini, sorprendida y apenada.

Pero lejos de quedar en el paladar del set, a Martucci se le fue de lengua y a través de un vivo en Instagram, dijo todo lo que pensaba del jurado del programa, integrado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. Entre sus dichos, confesó que, si no se tratara del jurado del certamen “los mandaría a cagar”.

En diálogo con Clarín, Juan Marconi, quien acompaña a Zampini como co conductor del reality culinario, opinó sobre el exabrupto de la participante. “Es entendible una reacción así de su parte. No es fácil perder una final. Obvio que no es lo deseado pero me parece algo del momento y ya. Buena mina y talentosa Dana”, comenzó aclarando.

“Ya había perdido una final y entiendo la frustración”, dijo también recordando que Martucci tampoco había alcanzado el primer puesto en la quinta temporada. Sin embargo, no pudo dejar pasar su actitud por Instagram: “No me gusta que hable mal del jurado post programa en las redes”. Agregó: “No me jode, pero no comparto su actitud”.

Para concluir y dejar pasar el asunto por agua, Marconi dijo: “Lo importante es el programa y estamos felices de encarar la novena temporada”. La última propuesta se trata de un enfrentamiento de ocho ganadores de temporadas anteriores, con competencia individual y un solo gran ganador que se llevará el premio mayor: 400.000 pesos.