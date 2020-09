Habló Dana: la participante que abandonó “El gran premio de la cocina” destrozó al jurado

El viernes se vivió la gran final de la octava temporada de “El gran premio de la cocina”, duelo en el que se enfrentaron los participantes Matías y Dana. Pero el festejo se vio envuelto en escándalo. Es que después de que Christian Petersen definiera al cocinero como el ganador, la joven abandonó el estudio.

Mientras Matías festejaba se vio a Dana retirarse con su marido y se escucharon algunos de sus insultos. Carina Zampini no pudo aguantar las lágrimas y puso al corriente a los espectadores: “Acaba de pasar algo que no pasó en siete temporadas que tuvimos, que es que la participante que quedó en segundo lugar, en este caso Dana, abandonó el estudio. Se fue ella, se fue su marido, no tenemos posibilidades de preguntarles hasta dónde fue el enojo o la angustia porque no la tenemos acá. Es una pena enorme”.

Después de terminado el programa, la joven cocinera se volcó a un vivo de Instagram para manifestar su bronca contra el jurado y le habló directo a sus seguidores: “Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento se sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar”.

Internet

“Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar ‘Floricienta’ ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating”, sumó la participante y nombró el ciclo del canal de la competencia, Telefe.

Además dijo que no haría referencia a Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado, “por respeto porque es mujer y está embarazada”. Aunque igual soltó: “El primer día dijo que quería que ganara Matías, así que se le cumplió”.