Guillermo Calabrese se cansó de los rumores sobre su salida de “Cocineros argentinos” y contó qué sucedió

Guillermo Calabrese era el integrante más querido y con mayor tiempo en “Cocineros argentinos”, el programa de la TV Pública que lleva más de una década al aire. La noticia de que el cocinero daba un paso al costado sorprendió a todos y de repente comenzó a correr el rumor de que lo habían echado.

Fue él mismo quien contó en Twitter que ya no sería parte del ciclo y ahora, cansado de todo lo que están diciendo al respecto, recogió sus guantes y escribió un rotundo mensaje en la red social del pajarito azul. “A ver... Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelotudeces. Nunca fui empleado ni contratado por TV Pública. Siempre mi relación contractual fue con una productora”, subrayó.

“Se venció el contrato y no hubo un acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó”, sumó y aclaró: “Y claro que me hubiera gustado seguir”.

Al leer a sus seguidores, que varios le remarcaban su notorio cansancio de la situación, volvió a expresarse en un tono más tranquilo.