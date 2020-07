Guillermina Valdés, separada y sensual en las redes

Guillermina Valdés acaba de celebrar un año más de vida y este fin de semana levantó la temperatura del invierno argentino. Y es que la modelo se mostró más sensual que nunca, en una de sus primeras fotos de soltera.

La empresaria acaba de lanzar un producto y lo mostró en las redes con una publicación que cosechó más de 40 mil Me Gusta. “Los secretos que guardamos se abren paso”, escribió en Instagram al pie de su fotografía en la que se la ve con un traje de baño enterizo negro.

A la ex pareja de Marcelo Tinelli le llovieron los halagos, entre ellos: “Que mujer hermosa”, “sos estupenda”, “que maravilla de mujer”, “cada día te ponés más espléndida y ahora que estás soltera, mejor”, “sos un mil”, “plis que diosa”, “no me hagas esto que me muero” y “se me subió la temperatura”.

Guillermina y Marcelo estuvieron juntos 8 años y su vínculo parecía ser infranqueable aunque la realidad muestra otra historia.