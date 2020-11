En las últimas horas de este martes, Diego Maradona tuvo que ser trasladado a otra clínica de Buenos Aires para ser operado por un hematoma en la cabeza. Este hecho generó que los hijos del Diez se junten para velar por el bienestar de su papá.

Sin embargo, lo que parecía un momento ideal para reunir a la familia y limar asperezas, tuvo un enfrentamiento inesperado.

En “Intrusos”, Jorge Rial contó como se vivió el momento de la intervención quirúrgica en la Clínica Olivos. “Durante la operación hubo un silencio total, estaba Verónica Ojeda apartada de los demás, Dalma y Gianinna que hablaban entre ellas y también con sus tías, estaba Jana. En un momento salió el médico para decirles que la operación había salido bien, que ya lo llevaban a la sala, todo bien. Ahí se sintió un alivio enorme”, expresó el conductor.

“En un momento se escucha la voz de Dalma, que dice ‘bueno, a partir de ahora quiero saber quién controló esto, quién hizo esto, quién le dio la medicación’”, continuó.

En ese momento Rodrigo Lussich agregó uno de los datos más picantes de la historia: “Estos gritos de Dalma tienen un detonante: un abrazo fallido. Cuando el médico dice que todo había salido bien, hubo un momento de algarabía y entra una sucesión de abrazos y besos. Hasta que Jana intenta abrazar a Dalma, tal vez hasta por un acto reflejo de alegría. La frase de Dalma fue ‘a mí no me tocás’. Eso desemboca en una discusión que es la que estás contando vos”.

Continuando con su relato, Jorge expresó: “Cuando Dalma dice todo eso, Jana la para y le dice ‘pará un poco, si vos querés todo eso tenés que estar más con papá, porque yo estoy con él y hacemos todo lo que podemos’. En ese momento Dalma le dice que ella tiene una hija y que no puede estar todo el tiempo, que para eso tiene toda gente alrededor. Y ahí Jana le dice que la entiende, pero que de todas maneras puede tener mucho más contacto. Ahí parece que a Dalma le pegó eso que le dijo”.

Además, Jorge contó: “En medio de ese diálogo Jana le dice ‘ustedes lo ven mal, pero yo lo vi peor, porque de tomarse 40 cervezas por día con Rocío, hoy no toma más de cuatro’”.

“Eso fue lo único que pasó, no hubo insultos ni se tiraron cosas. Hubo un cruce fuerte pero fue eso”, aseguró el conductor.

Por último Rodrigo Lussich agregó: “En algún momento de ese cruce de palabras Dalma le habría dicho ‘vos no hablás de Morla porque te paga’. Sabemos Dalma a Morla se la tiene jurada. Jana le dijo ‘a mí nadie me paga, mi papá me da lo mismo que te da a vos’”.