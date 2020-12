Griselda Siciliani y un baile particular para apoyar la legalización del aborto

Son muchas las actrices que están comprometidas con la legalización del aborto y una de ellas es Griselda Siciliani, la actriz que hoy se vistió con su pañuelo verde y realizó un baile particular para sus seguidores de Instagram. Para apoyar la causa, la morocha se movió sensual y se grabó.

La artista suele compartir en sus redes material dar a conocer más información sobre la causa y también para apoyarla, y como se define en el Senado si se convierte en ley o no, ella aprovechó sus dotes de bailarina.

La mamá de Margarita Suar se puso un short de jean y anudó su pañuelo verde como si fuera un top. Prendió la cámara de su celular y comenzó a moverse, esperanzada. Como epígrafe de la publicación, escribió: “Así estamos, tenemos que sumar derechos; alegría feminista. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Entre los comentarios y Me Gusta recibidos por su look, se destacó el de su amiga y colega Carla Peterson: “Te amo”, junto a un emoji de un corazón verde.

A mediados de 2018, Griselda participó de la marcha que se hizo en las afueras del Congreso y fue acompañada por su hija, fruto de su relación con Adrián Suar. “Ella fue conmigo a la marcha y lo tiene internalizado. Los chicos tienen mucho más naturalmente incorporada la libertad. Yo le dije ‘vamos a pedir que las mujeres seamos más libres’, y no tuvo ninguna duda”, reveló en aquella oportunidad.

“Que me puteen a mí en Twitter no es nada comparado con las mujeres que se están muriendo. El que no vota por el aborto legal está votando por el aborto clandestino. No se trata de qué pensamos acerca del aborto, sino que ocurre igual y hay que atender este tema”, dijo.