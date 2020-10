Griselda Siciliani escogió un look particular para salir al aire de “Intrusos”: pijama

El estar en casa hace que todos nos pongamos cómodos y que elijamos vestimentas sueltas pero eso sí, si estamos en una videollamada procuramos mostrarnos presentables. Y al parecer, eso se le olvidó a Griselda Siciliani. La actriz dio una entrevista para “Intrusos”, desde su casa, y se olvidó quitarse el pijama.

La nota comenzó con total normalidad, la ex pareja de Adrián Suar alternó comentarios jocosos con reflexiones sesudas. Y en un momento que se dio cuenta de su postura corporal, soltó: “Yo me acerco a la cámara como una abuela. ¿¡Por qué me acerco!?”.

Y a los minutos confió un blooper fashionista que ni Jorge Rial ni los panelistas del ciclo de América habían notado: “Se vio que tengo el pijama abajo. ¡Cualquiera!”.

Captura de pantalla

Todos se rieron y Adrián Pallares concluyó: “Por eso te acercabas, para que no se vea, no por abuela. Para que no se notara que el pantalón era un pijama”.

Aunque Rial fue más allá e indagó: “¿Te jode que se te vea el pijama? ¿O es que tenés una imagen de sexy y se cae...?”. Con sus cachetes colorados, Griselda se confesó: “Me puse este que es lindo arriba, pero abajo me dejé el pantalón del pijama”.

Tras salir en televisión se volcó a su cuenta de Instagram para mostrar su pantalón pijama.