Grave denuncia contra Mirtha Legrand: “La señora nunca devolvió una…”

En Crónica TV, todos los fines de semana se puede ver El Run Run del Espectáculo, el picante programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, donde además se luce como panelista Estelita Ventura. Allí, mientras recordaban qué hizo Ricardo Fort en la televisión, todos afirmaron que nunca Susana Giménez y Mirtha Legrand lo invitaron a sus programas, según Paparazzi.

“En un momento Ricardo le compró una joya muy importante a Mirtha, de varios miles de dólares y le escribió una carta. Sin embargo, la conductora hizo caso omiso”, reforzó Lío, ya recuperado de su enfermedad.

En ese momento, Estelita Muñoz aportó lo suyo: “Lío dijo que le regaló una joya muy importante a la señora Legrand, para poder ir a su programa. Ahora, hay mucha gente que dice que devolvió cosas de Fort. ¿La señora Mirtha devolvió la joya?”, preguntó. Y Pecoraro le respondió: “No, querida… la debe tener en su alajero”.

Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura

“¡Ah! ¡Por eso me quedó! ¡Tantos que devuelven! La señora, que no necesitó de Fort en sus almuerzos, porque tenía sus programas armados y nunca recurrió a él, pese a que Ricardo le hubiese encantado. Ahora, le mandó una joya que quedó, pero la invitación nunca estuvo”, afirmó Estelita.

Hace unos días, Estelita analizó la vuelta de Mirtha a la tele y realizó otra confesión: “Yo la verdad que no lo ví, no es sólo ahora, yo no soy de mirar el programa de Mirtha ni de Juana. Miro otra cosa, o tengo gente y la paso para otra cosa. Disfruto más estando con gente, charlando y demás”.

“No pasó nada con ella, yo estuve invitada a su programa y me trató muy bien…pero chicos, yo prefiero el fin de semana disfrutar con mis hijos, con mi nuera, comer cosas ricas en mi casa y charlar. Hacer otras cosas”, lanzó finalmente la panelista.