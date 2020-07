Grave acusación: Andrea Taboada confesó que Mariano Iúdica la obligó a bajar de peso

Luego del profundo mensaje sobre el amor propio que dejó Oriana Sabatini con la publicación de un video sin filtros de su cuerpo y reconociendo haber sufrido trastornos alimenticios, muchas mujeres hablaron de sus experiencias y momento vividos en relación con las exigencias externas sobre la figura.

Una de ella fue Andrea Taboada que se animó a contar una polémica experiencia que vivió hace años con Mariano Iúdica: “Me acuerdo , y no lo estoy juzgando, que hubo un momento en el que empecé a hacer más gimnasia y había adelgazado un poco, Mariano Iúdica me decía ‘estás re bien’, ' me encanta como estás'”, comenzó relatando la panelista de “LAM” (El Trece).

Luego comentó que el conductor de “Polémica en el Bar” (América) le exigía que siguiera perdiendo peso: “Vamos, vamos seguí, que la cámara te pide más, me pedía que esté más delgada” confesó ante sus compañeras del ciclo de Ángel De Brito.

Antes de seguir con el relato Taboada realizó una aclaración: “A ver, no lo estoy criticando, no lo decía mal, en ese momento era su mirada, pero simplemente pienso ‘fijate lo que era la mirada de él’, cuando yo tranquilamente puedo comunicar con mis curvas, puedo interactuar. A mí me gustaría tener la panza chata, no voy a mentir”.

Yanina Latorre agregó: “Lo que decís vos con panza o sin panza no cambia”, sentenció y Karina Iavícoli comentó que en parte, “la exigencia de perfección en los medios” es responsabilidad de las mujeres que solo quieren vender imagen para conseguir un puesto de trabajo.

“En líneas generales se prefiere a alguien alto, flaco y lindo, eso es algo que permitimos en general las mujeres, sobre todo aquellas que se dedican a vender imagen. Yo no adelgazaría 10 kilos para que me acepten en el programa” soltó sin filtro Karina.

Siguiendo atentamente la conversación de las mujeres Ángel De Brito opinó que no necesariamente siempre hay preferencias por las mujeres delgadas ya que hay muchas excepciones. Finalmente reconoció que las críticas acerca de la estética la sufren más las mujeres que los hombres.