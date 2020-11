Este lunes y luego de la salida de Karina La Princesita en su rol de angelita por una semana, volvió al programa del Trece Graciela Alfano y fiel a su estilo no pudo dejar pasar un detalle que le encantó de uno de los entrevistados de la mañana.

Invitado virtualmente por haber ganado en la votación de la gente contra Lizardo Ponce en el Cantando, Agustín Cachete Sierra el actor de “Sex Viví Tu Experiencia” fue abordado por Alfano quien sin mediar palabra le dijo: “Tenés una cosa de Fede Bal. ¿No pensás en presentar un look sin camisa en el Cachete? Cachete, sos un sex symbol, sacate la camisa”, comenzó diciendo la rubia al arrancar la entrevista.

Inmediatamente el actor respondió y dijo: “Lo hicimos en Bombón Asesino y estamos pensando en hacerlo con algún tema”, dijo el joven y Alfano gritó: “Cachete, ¡asesinanos!”.

Al oírla Maite Peñoñori que estaba en la casa del actor no dudo en acotar: “Acá la Alfano te está tiroteando”, a loq que Cinthia Fernández agregó: “¿Te gusta? Porque a vos te gusta comer pibes”.

Ante los comentarios de sus compañeras Alfano dijo: “Sí, a mí me gusta. Para mí lo que está bueno, está bueno mientras sea mayor de edad. No sabía que tenía a Santa Teresa de Calcuta acá sentada. Estoy hablando con Cachete, no te metas”, le dijo a la ex de Martín Baclini.

Luego siguió con su intención de conquistar al actor y le dijo mirando a cámara: “Cachete, a mí me gustás, estás muy fuerte. Te lo digo así. Me gusta. Tendrías que ir con esas remeras transparentes, tipo media”.

Para no seguir metiendo la pata y teniendo en cuenta el horario del programa Sierra se quedó callado y visiblemente ruborizado ante la avanzada de la ex vedete que logró sonrojarlo.