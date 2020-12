Graciela Alfano sin filtro: les preguntó al aire a Nicole Neumann y al Pollo Álvarez si existe “algo” entre ellos

Este jueves en “Nosotros a la Mañana” (El Trece) se vivió un momento incómodo cuando, en el intento porque Nicole Neumann desbloqueara de su celular a Ángel De Brito, el Pollo Álvarez le quitó el aparato y se encargó de agregar al conductor.

Graciela Alfano, nueva panelista en el ciclo, observó la situación y, sin pelos en la lengua, disparó: “¿Chicos, me dejan una? Yo acá no hace mucho que estoy pero he notado algo y quiero preguntar, y me hago cargo: ¿pasa algo entre el Pollo Álvarez y Nicole Neumann?”, lanzó la rubia dejando a todo el piso en silencio por la sorpresiva consulta.

Un poco incómodo el Pollo se apuró en responder y dijo: “¿Cómo va a pasar algo? ¿Por qué decís eso? ¡Yo estoy casado!”, exclamó.

Por su parte Nicole Neumann se quedó callada y a la vez conmocionada por la pregunta indiscreta de la nueva integrante del programa.

“Porque vos dijiste ‘somos hermanos’, pero de una manera... Cuando decís ‘somos hermanitos’ en ‘chiquitito’. ¿Qué se yo el acuerdo que tenés vos con tu mujer? Igual si fueras mi marido, con Nicole te dejo”, contestó Alfano al conductor.

Incómodo con la situación el Pollo finalizó diciendo: “¿Te digo una cosa? Nunca mejor dicho: ¡corte y ya volvemos!”.