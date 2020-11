Graciela Alfano invitó a sus compañeras de LAM a almorzar pero sin Yanina Latorre ni Cinthia Fernández

Este lunes y luego de la salida de Karina La Princesita como “angelita”, Graciela Alfano volvió a ocupar su silla luego de varios meses de ausencia.

La actriz volvió para encender polémicas y a generar algunos escándalos entre el equipo liderado por Ángel De Brito y, como es sabido, la relación entre ella con Yanina y Cinthia nunca fue la mejor.

Ahora se supo que Alfano, por su reciente llegada y luego de un programa invitó a todos a almorzar, menos a sus dos compañeras.

Entrevistada por ElTreceTV la ex de Matías Alé dijo: “Después del programa vamos a ir a almorzar con algunas de las chicas, no con todas. Confirmaron Karina, Andrea, Mariana y Maite”, comenzó diciendo.

Luego sobre la ausencia de los nombres de Cinthia y Yanina, la actriz dijo: “Yo invito a comer a la gente que me gusta, con quien me gusta estar. Sobre todo, cuando como. Es muy importante comer con la gente con la que uno la pasa realmente bien” dijo.

Luego reflexionó: “Yo digo que todos somos un poco hipócritas. Por ejemplo, vos me preguntás ‘¿Cómo te va?’, y yo te digo ‘Muy bien’ y, por ahí, no es mi mejor día, un poquito mentimos. Pero me parece que, cuando comemos, es tan importante comer relajados que realmente no hay que comer con personas que no te tienen onda. Justamente, ellas dos me criticaron muchísimo, entonces no me gusta estar comiendo tan pendiente de lo que hago. A mí me gusta estar relajada. No todo el mundo te tiene que invitar, cada uno invita a quien se le da la gana”, comentó.

Para finalizar Alfano dijo: “La verdad es que yo tengo una edad en la que yo hice todos los éxitos posibles, entonces me gustar visitar todos los programas, estar, ayudar con mi presencia, pero yo no me meto en conflictos. Y con Yanina, yo no disfruto de la compañía de ella, y creo que ella tampoco, así que le estoy haciendo un favor”.