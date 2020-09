Graciela Alfano confesó que tuvo un romance con Mauricio Macri

En medio de la cuarentena por el coronavirus y con las nuevas tecnologías al servicio de las comunicaciones virtuales, Graciela Alfano fue entrevistada por el programa “Confrontados” (El Nueve) y, fiel a su estilo, sorprendió con una revelación que dejó a todos con la boca abierta.

La ex de Matías Alé dijo sin rodeos, que tuvo una relación con otro ex presidente de la Nación además del padre de Zulemita Menem: “Carlos Menem no fue el único presidente con el que salí”, comenzó diciendo y la inesperada confesión sobresaltó a Marina Calabró y sus panelistas, quienes comenzaron a indagar de quién se trataba.

Desde su enorme departamento, la rubia dudó en confesar de quién se trataba pero luego de algunas preguntas lo dio una pista que sirvió para saber de quién se trataba: “En el momento en que salíamos estaba ocupando la presidencia de Boca”, dijo Graciela dejando en evidencia que estaba hablando de Mauricio Macri.

Luego agregó: “Yo ya me había separado, pero estábamos clandestinos de alguna manera. Nos encontrábamos en un lugar que era privado, los periodistas no nos encontraban. Habíamos ido a un departamento que era de un amigo de él”, dijo la actriz sobre sus encuentros.

Y en ese momento relató un episodio que vivieron juntos: “Él tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Así que salió del cuarto para atender a esa persona. Y yo me quise ir. Pero toda mi ropa estaba en el living, y yo estaba en la habitación donde había quedado la ropa de él”.

Tentada de risa comentó que se vistió con la ropa deportiva de Macri y salió del edificio por una puerta trasera: “Cuando terminó la entrevista, él no me encontró ni a mí ni a su ropa. Y para salir del departamento se puso la ropa de su amigo que era Nicky Caputto que era mucho más bajito que él”, relató divertida la actriz desde el aislamiento.