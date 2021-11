Gonzalo Nannis, el hermano de Mariana Nannis, está en problemas tras discutir con la hija de 14 años de su mujer

Gonzalo Nannis, el hermano de Mariana Nannis, discutió el fin de semana con la hija de su pareja y la menor llamó a la policía. El hombre mantuvo una pelea verbal con la joven de 14 años y tuvo que dar explicaciones a la Justicia.

En El show de los escandalones (América), Rodrigo Lusshich comentó esta situación luego de que se viralizó una imagen del excuñado de Claudio Paul Caniggia esposado, sentado en el piso y a los gritos.

“Es un tema con la hija de mi mujer, que tiene 14 años”, explicó el tío de Charlotte y Alex Caniggia. “Estuvo viviendo con la abuela, pero hace cuatro meses se murió y entonces se fue con la hermana de mi mujer: duró 10 días. Falta de respeto, problemas de conducta... Terminó yéndose a la casa de una amiga. Estuvo tres meses. No querían saber nada, se la sacaron de encima”, añadió.

“Como es la hija de mi mujer, dije ‘que venga acá'”, explicó respecto de cómo comenzó la convivencia con la menor, ya que con su pareja están juntos desde hace 8 años, tiempo en el que la hija de la mujer convivió con su abuela.

“Dije bajo mis reglas. Hablé con el juzgado”, indicó. Pero luego explicó que hubo “falta de respeto., puteadas, acostarse a cualquier hora, estar hasta las 6 de la mañana en internet, subir fotos inapropiadas a Instagram que ya las tiene el juzgado... Una locura”, señaló.

“La madre trata de no hacer demasiados poblemos pero la reglas las pongo yo... El viernes a la noche corté internet y empezaron las discusiones. Hace dos meses empezaron los problemas y llega un punto que reaccionas. Hubo discusión, puteadas. No aguantas. Los gritos se escuchan... La nena llamó a la policía, dijo cosas”, contó.

Gonzalo decidió bajar a “tomar aire” porque no toleraba seguir discutiendo con la adolescente y fue en ese momento que llegó la policía y lo esposó.

“Me tuvieron una hora y media esposado, tirado en la calle, muerto de frío”, remarcó. “La asistente social dijo que es la cuarta casa que tiene problemas... Tiene problemas con una casa más y se va a un reformatorio. Yo lo lamento mucho”, amenazó.

“Le doy de comer, le doy techo y me tengo que bancar que todos los días me puteen. Le corté internet a las 3 de la mañana”, dijo.

“El papá hace 14 años que no aparece... Cuando pones tu mejor parte, no alcanza. Ante todo el respeto. No puteadas de todo tipo. Vos das todo. Ahora la policía viene tres veces por día para ver si está todo bien. Últimamente colecciono quilombos. No me gusta nada”, finalizó.