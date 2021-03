Globos de Oro: Desde un vestido flúor a estampados florales, aquí los peores vestidos

Una vez más tuvieron lugar los premios Globos de Oro y aquí compartimos quiénes no supieron elegir y sus atuendos fueron criticados y llamaron por demás la atención. Si bien no fueron muchos, aquí va una lista de aquellos look que podríamos decir fueron los peores vestidos.

Uno de ellos es lamentablemente el de una de las anfitrionas de la noche. La velada aunque fuera virtual requería ir de largo, como bien han cumplido la mayoría de invitados desde el salón de su casa. Sin embargo, Amy Poehler - quien se supone debe tomarse más seriamente la gala- ha optado por un vestido corto repleto de lentejuelas y unas medias tupidas negras. Un diseño muy poco acertado no por ser una pieza desagradable a la vista sino por no ser adecuada para la ocasión.

Amy Poehler en la alfombra roja de los Golden Globes 2021 gentileza

Tampoco convenció para nada la elección de la actriz Maya Rudolph. La humorista estadounidense ha llevado un diseño capa en rojo , con un aburrido estampado floral y un entallado poco favorecedor.

Maya Rudolph en la alfombra roja de los Golden Globes gentileza

Cynthia Erivo es el tercer nombre de la lista de errores de esta alfombra roja medio virtual. Ella es de las pocas que ha acudido a físicamente a la alfombra roja de estos premios y para la ocasión ha optado por un extraño vestido rígido, con falda abullonada y en un tono imposible de lucir, un verde flúor muy exagerado.

La actriz Cynthia Erivo en la alfombra roja de los Golden Globes Awards gentileza

Aunque ha sido tendencia en el streetwear, enseñar el corpiño como parte de un outfit no es la mejor opción para una alfombra roja. Kathryn Hahn lo ha lucido con elegancia, gracias en parte a un traje dos piezas que le sentaba como un guante.

Kathryn Hahn en la alfombra roja de los Golden Globes gentileza

En la sección masculina ha habido un look que ha destacado por encima del resto. De hecho, ha sido tan comentado en redes sociales que en un momento de la ceremonia se ha hecho viral en Twitter. Los usuarios han aplaudido el aire desenfadado del look de Bill Murray, quien en su aparición estelar ha lucido una estrafalaria camisa tropical que no ha dejado ningún color en el tintero. Y aunque por su atrevimiento se merece un aplauso general, su elección se sale del protocolo.