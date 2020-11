La cantante del famoso tema de los ’90 “Mi pollera amararilla” encontró nuevamente el amor. Todo el panorama para Gladys “La Bomba Tucumana” se veía complicado. Esta misma semana funcionarios de la ley la fueron a buscar al set del Cantando 2020 para entregar una serie de papeles respecto a la denuncia, que aun está en marcha, hecha por Morena Rial sobre desatinados dichos discriminatorios hechos por la cantante.

Además, la “Bomba” también se encuentra en medio de otro conflicto con su ex pareja, Sebastián Escacena, a quién acusó de haberse quedado con un auto suyo, que compró ella junto a su hijo y su sobrino, además de dinero. En el Cantando contó una crónica de las penurias que su ex le hacía pasar. En el mismo auto, le enviaba fotos con las distintas mujeres con las que la había engañado a lo largo de su relación. “Hablamos de cuentas, de tarjetas, de bancos, de deudas, hablamos de cosas gravísimas”, declaró enojada en el programa. Aunque no se han tomado todavía acciones legales, el enfrentamiento por medios y declaraciones en público han sido fuertes.

Cada una de estas situaciones han pegado de lleno en su performance en el Cantando 2020. Galdys esta desconcentrada, se equivoca constantemente y olvida la letra de sus canciones. Pero parece que hay un rayo de luz en la vida de la tucumana.

La periodista Vicky Brair, conocida como Juariu en las redes sociales, reveló la noticia del nuevo noviazgo de la cantante, con primera foto incluida. “La bomba tucumana está con un cantante (Emiliano Carrizo) q conoció en el programa mujeres y ahora ella está en el pueblo de donde es él”, escribió la panelista junto a una foto en donde se puede ver a Gladys muy acaramelada junto a su nuevo amor.