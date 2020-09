Gladys ‘La Bomba Tucumana' defendió asu hijo Tyago Griffo tras los comentarios de Flor Torrente

Todo sucedió en el ámbito de “Cantando por un Sueño” (El Trece), Tyago Griffo dijo públicamente que le parecía muy linda Flor Torrente y a partir de ese momento comenzó un intercambio de mensajes en las redes que culminó cuando el cantante llamó “muñequita de cristal” a Torrente, comentario que no le gustó.

La hija de Araceli González le contestó al joven que aún está a tiempo de deconstruirse pero desde las redes la actriz recibió algunas críticas por llevar las cosas demasiado lejos.

No ajena a la situación Gladys La Bomba Tucumana defendió a su hijo y comentó: “Yo sé que mi hijo le tiró un piropo y dijo ‘ella es como una muñequita de cristal’, y eso le pareció mal a Florencia. A mí me duele como mujer que otra mujer no acepte un piropo porque realmente eso es lo que fue”, sentenció Gladys en Pampita Online.

“La sensación con la que yo me quedé y se quedó todo el mundo, todo el país, es que fue equivocado su descargo, y la mataron. Lo quiso mandar por el lado del machismo y nada que ver, fue un piropo”, comentó.

“Gracias a Dios hay hombres que todavía dicen piropos. Lo tomó para el lado que ella quiso tomarlo. A mí me importa cinco pepinos”, finalizó la participante del Cantando.