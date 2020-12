Gladys “La Bomba” Tucumana comparó a su ex con su nuevo novio y los audios se viralizaron en las redes

Hace poco más de un mes se conoció la nueva relación amorosa de Gladys La Bomba Tucumana con un joven al que conoció en un concurso de canto.

En muy malos términos con su ex pareja Sebastián Escacena, con quien tiene hasta problemas judiciales, la participante del “Cantando por un Sueño” (El Trece) le envió algunos mensajes reclamando un auto y de paso le contó cómo es su actual pareja.

En “LAM” (El Trece) Ángel De Brito accedió a unos audios que Escacena se encargó de viralizar en donde se escucha a la rubia hablar de su nuevo amor, entre otras cosas.

“Qué se puede esperar de un burro más que una patada. Negro, sucio, villero... te metiste en mi casa. No sabés con quién te metés, ¿no sabés quién soy yo y lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si me pongo en demonia, te puede pasar de todo”, comenzó diciendo Gladys.

Luego agregó: “Espero que seas feliz porque yo sí lo soy, estoy comiendo muy bien. Está muy dotado mi novio. Es hermoso, intelectual, tiene trabajo, es divino, tiene auto de él, se lo ganó trabajando. No toma alcohol, tiene aliento rico y yo estoy muy enamorada de él y él de mi”.

Como era de esperar, desde el programa de espectáculos se comunicaron con la cantante para darle su derecho a réplica: “Estoy quebrada, con deudas pero creo en Dios y creo que se va a hacer justicia. Me angustia muchísimo. Me considero tan buena persona, incapaz de hacerle mal a nadie. No sé por qué quiere seguir hablando de mí y filtrando audios de cuando éramos pareja... es muy fuerte estar con alguien popular, que es muy querida por la gente y de pronto, no más… Yo estaba en un pozo negro, arruinada por estar al lado de él. Es premeditado esto de los mensajes, sino, no tendría por qué haberlos guardado”, finalizó la cantante.