Gladys Florimonte salió a hablar luego de la polémica por la chicana de Juana Viale

El pasado fin de semana Gladys Florimonte fue una de las invitadas a la mesa de Juana Viale, luego de que se conociera su actual estilo de vida lejos de Buenos Aires e instalada en su casa de Carlos Paz desde el inicio de la pandemia.

Consultada sobre por qué tomó la decisión de dejar su hogar, la actriz dijo que necesitó “achicarse” a causa de la crisis económica por la que atravesó al cierre indefinido de los teatros y cualquier otra posibilidad de trabajar.

Sorprendida por la respuesta de Gladys, Juana no se quedó callada y “chicaneó” a la actriz por votar a Alberto Fernández en las elecciones presidenciales del 2019.

“Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros”, disparó Viale sin filtro.

Luego del programa, las repercusiones por el “ida y vuelta” entre la anfitriona y su invitada fueron noticia en todos los portales de noticias y sobre lo sucedido, Florimonte dijo: “A Juana la adoro, igual que a Mirtha, es una divina. Tuvo re buena onda. Nunca me puede caer mal nada de Juana, ni de Marcela, ni de Mirtha. Y lo que dijo Juana no me pareció una chicana para nada. Todo lo contrario, ella siempre tuvo la mejor conmigo. Solo tengo palabras de agradecimiento”, dijo Gladys agregó: “Juana una persona con una onda total y me encanta lo que hace”.