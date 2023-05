Gisela Bernal posó con un bikini tan cavado que se le vio todo

Gisela Bernal ha sido durante muchos años una de las mujeres mejor posicionadas en el ámbito del baile. También ha pasado por muchas polémicas, con sus ex parejas, lo que la ha colocado en boca de todos varias veces.

En redes sociales no suele decepcionar y con un cuerpazo, sorprende a sus fieles que a cambio le regalan miles de likes y comentarios.

Recientemente, Gisela Bernal compartió con sus seguidores una sensual foto que impactó a todos. La modelo y bailarina por lo general sube a su cuenta de Instagram, donde acumula más de 727mil seguidores diferentes postales.

Gisela Bernal posó con bikini y enloqueció a todos.

Si bien la gran mayoría de su contenido es sobre el tiempo disfrutando de su hijo Ían y su trabajo, en esta oportunidad Bernal impactó con un look muy jugado.

Con un bikini con tiritas súper sexy de color blanco, Gisela posó para la cámara de perfil. Las miradas se fueron con su silueta tonificada, que nunca parece deteriorarse.

Gisela Bernal además acompaño este traje de baño que le hizo superar los 1600 likes, con un delicado makeup y accesorios para la ocasión.

Gisela Bernal apuntó contra Francisco Delgado, el padre de su hijo

Gisela Bernal, de 35 años, criticó duramente a Francisco Delgado, padre de su hijo Ian. La bailarina lamentó que el mediático no tenga contacto con el niño. “Lo vio tres veces en tres años”, indicó en Intrusos tiempo atrás.

Recientemente separada del futbolista Eros Medaglia, con quien incluso convivió en Bélgica tres años, la exparticipante de Bailando se refirió a cómo vive la ruptura. “Seguimos en contacto. Fue una pareja increíble y formamos una familia que no se destruyó a pesar de que no estemos juntos”.

Por último, Bernal lamentó que Delgado ni siquiera le pase el dinero correspondiente para la crianza: “Mi realidad es que soy una mamá que trabaja y a mi hijo no le va a faltar nunca nada porque tiene le voy a dar todo lo que necesita. El que quiere estar, está, y el que no quiere estar, no está. Por suerte, tiene una súper mamá”.

