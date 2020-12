Gino Bogani pidió disculpas y se defendió de las críticas después de haber “matado” a otros diseñadores

Hace algunos días, el reconocido modisto y diseñador Gino Bogani realizó, en La Nación, algunos comentarios sobre el trabajo de otros colegas argentinos que no cayeron para nada bien.

Nuevamente entrevistado por el medio, Bogani se arrepintió de sus dichos y comentó: “Me duele terriblemente y me afecta, no me gusta tener un enfrentamiento con colegas, ni con nadie”. Benito Fernández fue el blanco de sus críticas junto con Gabriel Lage y Pablo Ramírez.

Bogani ahora quiere disculparse y poner paños fríos a esta polémica inesperada: “No estoy contento conmigo mismo”, dijo el creador por sus fallidos comentarios sobre otros reconocidos diseñadores argentinos.

Acerca de cómo se sintió cuando los modistos señalados salieron a responderle en los medio, Bogani dijo: “Me sentí muy mal, me acordé mucho de mi madre que me decía “se aprende hasta el último día de vida… y aprendí a que tengo que ser menos impulsivo, que tengo que pensar más lo que digo. Tengo que analizar si las cosas que me llegan son realmente así, al margen de mis declaraciones, porque me han llegado ciertos comentarios que quizás provocaron esta reacción en mí. No estoy contento conmigo mismo. Debería haber sido un año redondo con el éxito que tuvimos con Juana Viale y esto fue un punto negro que me duele terriblemente y me afecta, porque no me gusta tener un enfrentamiento con la gente de la moda, ni con colegas, ni con nadie”, dijo y agregó: “En 60 años de trayectoria nunca tuve ni un sí ni un no con nadie. Creo que Dios te manda ciertas cosas para que aprendas”.

Juana Viale en redes

Las disculpas de Gino Bogani

El creador de los vestidos de Juana Viale dijo que tiene la intención de hablar personalmente con sus colegas sobre lo ocurrido: “Siento la necesidad de hablar con Benito [Fernández], Gabriel Lage y Pablo Ramírez, los voy a llamar, lo necesito. No me hizo bien, fue algo impulsivo. Soy humano y los seres humanos nos equivocamos y, además, al margen de todo, creo que hay un ave negra que da vueltas, que lleva y trae comentarios que produce confusión. He oído cosas que jamás pensé, ni dije. Necesito sacarlo afuera y saber qué sienten del otro lado. Yo soy muy vanidoso de mi trabajo, pero no soy una persona soberbia, soy humano, trabajo y respeto a todos los que trabajan muchísimo…Si hice algo que no debía, yo voy a pedir disculpas. Es humano, si uno no sabe pedir disculpas no puede superarse a sí mismo y ese es mi objetivo siempre”, finalizó arrepentido.