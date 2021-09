Germán Tripel, un ex Mambrú, sorprendió al hablar sobre su época de adicciones: “Pensé en suicidarme”

Germán Tripel, uno de los ex integrantes del grupo Mambrú, se confesó en el programa Seres Libres, que conduce Gastón Pauls en Crónica. El cantante sorprendió al hablar de la época en la que se disolvió el exitoso quinteto musical y comenzó a consumir drogas, lo que lo llevó a pensar en quitarse la vida.

Lo más difícil para “Tripa” fue poder superar la disolución de Mambrú, lo que lo deprimió y lo dejó sin rumbos. “Psicológicamente fue un golpe muy fuerte; fue una caída muy fuerte para un chico de 23 años que te suban así y que estén todos para decirte ‘sí, está buenísimo’, y de repente que se baje, que te caigas, y que nadie esté para acompañarte, salvo la familia, que por suerte estaba”, reveló el cantante.

Los integrantes de Mambrú.

“Salía todos los días, consumía drogas, tomaba mucho alcohol y llegué a pensar en suicidarme. Ahí perdí los estribos, me deprimí un año, me mudé de vuelta con mis viejos. Estaba todo el día tirado; para lo único que me levantaba era para ir a entrenar, que era como lo único que me desconectaba de esa sensación”, reconoció Germán.

“Tomé LSD, aspiré cocaína. Le robaba a mi vieja, mezclaba cosas con el alcohol y de repente tener estos picos de éxtasis y después de querer matar a todo el mundo o matarme yo”, relató Tripel contenido en la charla con Pauls, quien vivió situaciones similares de adicciones.

“En la depresión no sabés quién sos, y terminé siendo un esclavo de mi propio juicio de valor. Cuando pasaba por el puente de River, en la Avenida Lugones, hasta la curva cerraba los ojos y que pasara lo que tenía que pasar; tipo tres de la mañana, cuando ya no había mucha gente, un inconsciente total”, recordó Germán.