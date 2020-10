Germán Martitegui con Covid 19: “Es horrible, desde el jueves no tomo contacto con mis hijos”

Este martes en “Intrusos” (América) se confirmó que Germán Martitegui estaba contagiado de coronavirus y que sería reemplazado en Telefé por Dolli Irigoyen.

Luego el jurado fue entrevistado virtualmente por Vero Lozano en “Cortá por Lozano” (Telefé) y el chef no pudo evitar sentirse mal y preocupado por sus hijos Lorenzo de 18 meses y Lautaro de 13 meses.

“Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días y yo no quise, y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”, aseguró y se quejó de ser tan ansioso.

Luego el reconocido cocinero se refirió a su aislamiento: “Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos (sus hijos), están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”, detalló.

El chef está preocupado por sus hijos

Luego agregó: “Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie”. También el jurado relató cuáles fueron los síntomas que tuvo: “Domingo y lunes tuve un poco de fiebre. De hecho vino un médico a casa y en el momento que vino no tenía fiebre. Esto es muy fresco, me enteré hoy a la mañana”, afirmó Germán Martitegui.

Martitegui es un hombre de bajo perfil que eligió la subrrogación de vientres para ser padre. Ambos pequeños se parecen a su papá, quien hasta hace poco contó que no tenía pareja, pero sí una enorme familia.