Gastón Dalmau sorprendió al revelar que está en pareja y habló de sus proyectos de familia

Gastón Dalmau fue el primer finalista elegido de Masterchef Celebrity II y, previo a conocer el veredicto del jurado, el actor sorprendió con declaraciones de su vida privada. Mucho se especuló en este último tiempo sobre el plano sentimental del ex Casi Ángeles, incluso se lo llegó a vincular con Damián Betular. Sin embargo, confesó que está en pareja y que su amor está en Los Ángeles.

Santiago del Moro se acercó a la isla de Gastón y le preguntó quiénes lo acompañarían en caso de que él llegue a la final. Con los ojos tristes, el actor contó que su familia no podrá acompañarlo por las distancias, ya que es oriundo de Coronel Suárez.

“No pueden, están a 600 kilómetros y salieron del Covid hace poquito. Están bien, pero bueno”, dijo afligido y contó: “Extraño a todos la verdad, eso de poder comer un asado en familia los fines de semana. No es fácil…”.

Gastón Dalmau Gentileza.

Luego, el conductor le consultó quiénes lo apoyaron para llegar a estas instancias del certamen de cocina. “Todos. Familia, amigos, amores, gente que me quiere, el público”, expresó y se abrió a contar que su amor lo espera en Los Ángeles, donde vive desde hace más de siete años.

“Mi amor está lejos, mi perro también. Tengo a mi perro en Los Ángeles, le mando un beso”, reveló.

Y Del Moro aprovechó el momento para preguntarle sobre su futuro y si tiene planes de formar una familia. “No, no, no. Con los perros me encanta, tendría millones. Son mis hijos ellos. Porque yo soy muy de viajar, y estar en distintos lados, entonces no podría”, cerró.