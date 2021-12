Gastón Dalmau se alejó de su novio español y está muy cerca de Damián Betular

En la sexta semana de éxito de “MasterChef Celebrity 3″ (Telefé), Gastón Dalmau -el ganador de la segunda edición del reality de cocina-, ejerce su función como host digital de las redes sociales del programa y cuenta lo que sucede detrás de escena.

Una vez elegido como el mejor cocinero, Gastón confesó que el premio ganado sería para un emprendimiento culinario en Argentina, decisión que pareció enfriar la relación del ex “”Casi Ángeles” con su novio, José Navarro.

Gastón Dalmau, el campeón de Masterchef Celebrity 2

Con varias propuestas laborales en este país, surgió en las últimas horas el rumor de una llamativa relación con uno de los jurados del programa de “las cocinas más famosas del mundo”.

Anoche se desarrolló la primera noche de la competencia, con la presencia especial de Gastón Dalmau.

“Cuando pasó lo de MasterChef yo venía a saludar a mi familia un mes, a visitarlos y cuando me llamaron dije ‘por qué no’ y a través de eso se desencadenaron un montón de cosas y oportunidades, entonces voy a aprovechar”, dijo Dalmau en la gala de la revista Gente de los personajes del año.

Redes de Gastón Dalmau

Luego agregó: “Lo que más me dejó la experiencia en MasterChef es el grupo laboral. Acá volví a reconectarme con un montón de cosas y eso fue lo que me hizo decir que tengo ganas de estar acá. Seguro esté yendo y viniendo, pero el grupo humano es lo que me estaba faltando”, dijo.

Actualmente, Gastón Dalmau mantiene un vínculo con Damián Betular que, por ahora, es netamente comercial y con vistas al negocio que soñó el actor.