Furiosa, la madre de Rocío Oliva calificó de “cucaracha” a Dalma Maradona

Este martes Claudia Villafañe llamó al programa “Polémica en el bar” (América) y aprovechó para responder varias declaraciones realizadas por Rocío Oliva y Mauricio D´Alessandro que estaba invitado a la mesa en relación a Diego Maradona.

Luego de varios meses de silencio, la ganadora de “MasterChef Celebrity” no aguantó más y salió a responder en un programa que Dalma Maradona critica continuamente.

Luego de ese intercambio, la noticia recorrió los portales de todos los medios y, en “Intrusos” (América), la madre de Rocío Oliva , Mónica Islas no se quedó callada, sobre todo luego de que Dalma Maradona posteara un encendido tuit en las redes sociales que decía: “¡No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE, pero leo que #TataDejándolosMudos es TT! ¡El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado, mi ciela)”.

Consultada por Rodrigo Lussich la mujer contestó por mensaje y manifestó: “Por favor, decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas”, reprodujo el conductor.

Luego agregó: ”Que conmigo no se metan, ni de mí como madre. Yo no soy una chorra. Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha…Rocío tiene la madre que le tocó, pero que no me tilden de chorra, vividora y mentirosa en el mundo entero. Ayer Claudia les mintió a todos”, finalizó la mujer.