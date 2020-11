Fuertes tweets de Dalma Maradona frente a la internación de Diego

Después del escándalo de su cumpleaños número 60, cuando Diego Maradona echó a toda su familia de su casa y amenazó con cancelar hasta el festejo, se supo que la salud del Diez solo iba de mal en peor. En un lento desenlace terminó internado en el sanatorio de Ipensa de La Plata, por recomendación de su médico personal, Leopoldo Luque, y su abogado, Matías Morla.

“No está internado porque lo traje yo; está acá porque quiso venir. No lo vi como me gustaría verlo y como sé que él puede estar. Está mal psicológicamente y repercute en el cuerpo, se alimenta mal, te cambia todo. Es el factor principal que lleva a que sea internado”, explicó el médico que también contó que el ex futbolista entró con un cuadro de anemia y deshidratación, además de un decaimiento anímico y una mala alimentación.

Por última vez se lo había visto en el homenaje de Gimnasia-Patronato, pero ahí, muchos de los invitados dijeron que “se lo vio frágil, con dificultades para caminar y hablar”.

En medio de todas las noticias e informaciones, su hija, Dalma Maradona, terminó lanzando varios fuertes mensajes por Twitter, relacionados con el estado de salud de su papá. “Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “un periodista” a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella. ¿Y ahora? Bueno... No estamos tan locas, ¿no?”, escribió refiriéndose al accionar mediático frente a la difícil situación familiar.

Aunque después aclaró que lo único que le importaba era ver bien a su papá: “Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora lo único importante es que él esté bien. Pero por el bien de todos/as los chupasangre, que no le pase nada”.

Los mensajes de la hija del Diez.

En poco tiempo, sus dichos se volvieron tendencia en la red social del pajarito, con miles de respuestas, algunas de apoyo y otras, no tanto. Pero Dalma se tomó el tiempo de contestar un comentario que le llegó:

“Me duele ver a Diego así como estaba hoy, lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años lúcido y fuerte como él esté así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar, ojalá Gianinna Maradona y la gente que lo ama de verdad pueda sacarlo de este nuevo infierno”, decía el mensaje. Dalma contestó sentida: “Me parte el alma”.