Fue a Bienvenidos a Bordo porque era “parecida” a Lali Espósito y terminó acusando a su mamá por presentarse

Se sabe que en Bienvenidos a bordo buscan personas parecidas a los famosos. Algunos de los participantes que se presentan son realmente iguales mientras que otros... tienen un aire. En este caso Laurita Fernández recibió a Flor de Núñez quien apareció con un cabello amarillo y un aire a Lali Espósito.

Ella fue como parecida de Lali.

“¿Sos Camila Cabello pero rubia?”, le consultaron ante la dificultad para saber quién era. Una de las panelistas se arriesgó con Nicki Minaj y luego siguieron intentando con cantantes.

El momento.

Hasta que Laurita exclamó: “¡Es Lali Espósito! Ante el incómodo momento Flor, la participante, no demoró en decir: “Según mi madre. Viste como son las madres. Ellas tienen un ojo con el que te miran siempre genial”.

La participante aclaró que su mamá le dice que es igual a la cantante.

“¿Y te dicen muchas veces que te parecés?”, siguió Laurita. “Me lo dicen, pero yo no me veo. No es lo mismo aceptarlo, decir ‘sí’”, finalizó la participante. ¿Se parecen? ¿Qué opinás?