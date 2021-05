Friends, el regreso: el chiste de Ross que impidió a Joey continuar con una entrevista

Después de casi 17 años, “Friends” regresa con un gran especial. Tras el anuncio de la fecha de su lanzamiento, los fans de la serie hicieron del episodio de reunión una tendencia en las redes sociales.

En este marco de celebración, el elenco dio una entrevista para People donde hablaron de todos los detalles y mostraron la buena relación que tienen entre ellos, destacando un momento particular en el que David Schwimmer, quien interpretó a Ross, hizo reír hasta las lagrimas a su compañero Matt LeBlanc, quien hizo de Joey en la serie.

“Es como si el tiempo no hubiera pasado”, reveló LeBlanc.“Retomamos justo del lugar en el que nos habíamos quedado. Es una conversación honesta, abierta, son relaciones muy significativas”, dijo. Luego de estas palabras, Schwimmer tomó la palabra: “Sí, Steve tiene razón”, bromeó, confundiendo el nombre de su compañero, algo que hizo estallar de la risa a Joey.

En este tono jocoso y de camaradería los protagonistas de Friends y sus personajes “Rachel Green”, “Ross Geller”, “Chandler Bing”, “Mónica Geller”, “Phoebe Buffay” y “Joey Tribbiani”, expresaron con humor y cariño lo que significa este regreso para ellos: “Esto va mas allá del trabajo, las amistades entre nosotros y nuestras familias que surgió de allí, sabes, no puedes ponerle palabras a eso, realmente no tiene nombre”, reveló Aniston.

El elenco brindó una entrevista para People .

El próximo 27 de mayo en la plataforma HBO Max podremos presenciar el regreso de esta mítica serie en un episodio en el que los productores, para no establecer expectativas poco realistas, aclararon que: “Para evitar malentendidos sobre qué es este especial, queremos dejar muy claro que este no es un episodio nuevo y original de la serie. El elenco aparecerá como ellos mismos, no como sus queridos personajes “.