FreePaulo: Lali Espósito y Soledad apoyaron a Paulo Londra en plena gala de “La Voz Argentina” y las redes estallaron

En la gala de cuartos de final de este martes en “La Voz Argentina”, los integrantes del team de Mau y Ricky Montaner debían competir por tres lugares en semifinales. Lautaro Cabrera, Magdalena Cullen, Luz Gaggi y Marcos Olaguibet se subieron al escenario y demostraron todo su talento.

Cuando le tocó el turno al mendocino, en la pista se lo escuchó interpretando “Adán y Eva”, canción de Paulo Londra estrenada en 2018 y que le generó a Londra más de 3 millones de dólares en regalías. En YouTube, el video oficial cuenta con más de 900 millones de visualizaciones.

Al finalizar su interpretación fue aplaudido por todos los integrantes del jurado y, momentos previos a que los coaches expresen sus devoluciones, Marley se acercó para saludar a Marcos y le dio el pie a Lali Espósito para que comience con sus comentarios y la cantante sorprendió al recordar a Londra y mandarle un sentido saludo.

“Primero déjame mandarle un saludo a Paulo Londra, el tipo más escuchado de este país, ídolo absoluto. Paulo un beso enorme”, saludó Lali, mientras que de fondo se pudo escuchar a Soledad Pastorutti gritar “¡Libre Paulo Londra!”

Lali Espósito y Paulo Londra.

Esta no es la primera vez que La Sole expresa su apoyo con el artista, quien por problemas legales con la productora que él mismo co-fundó con Ovy On The Drums y Kristo se ha mantenido lejos de escena y sin poder lanzar nueva música.

#FreePaulo !!! Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con el… viví algo parecido …menos grave quizás … pero se lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!! — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 21, 2021

“¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él… Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”, expresó la cantante folclórica hace unos meses en su cuenta de Twitter.

Este grato recuerdo para con el artista cayó muy bien entre los televidentes, quienes se volcaron en la red social del pajarito para felicitar la actitud de las coaches: “La vez que no miro #Lavozargentina cantan Paulo Londra y encima Lali y la Sole le dedican unas palabras. No lo puedo creer”, se lamentó un usuario; “cuando lali y paulo londra saquen un ft”, se imaginó una internauta festejando una hipotética colaboración entre los artistas; “Lali mandándole un saludo a Paulo Londra y la Sole diciendo libre Paulo? AMAMOS”, sentenció otra fanática del programa.

La vez que no miro #Lavozargentina cantan Paulo Londra y encima Lali y la Sole le dedican unas palabras. No lo puedo creer. — Agustin⚓ (@AgustinGranatto) September 1, 2021

Lali mandándole un saludo a Paulo Londra y la Sole diciendo libre Paulo? AMAMOS — Val (@Valdetox) September 1, 2021

cuando lali y paulo londra saquen un ft 🥳🥂 — mili 🥥 (@angustiasbellas) September 1, 2021