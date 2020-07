Freddy Villarreal y su experiencia paranormal: “Me encontré con el Diablo en una enfermera”

Hace unos días, Freddy Villarreal contó que, dos años atrás, su vida estuvo muy comprometida cuando le diagnosticaron que tenía un posible tumor en los intestinos. “Era un pólipo muy grande y terminé en terapia intensiva un mes”, reveló en PH, podemos hablar.

A cuenta de esa situación el imitador relató que, estando en cuidados intensivos, tuvo un “encuentro” con la muerte: “Me vino a buscar la Parca y hablamos. Me estaba muriendo. Era una operación en la que me sacaron parte del intestino y se complicó”.

Luego, Freddy sumó a esa anécdota escalofriante más detalles sobrenaturales, ya que aseguró que, además de ese diálogo cara a cara con la muerte, tuvo contacto directo con una “entidad celestial” y con el Diablo.

“Hablé con Dios y le dije que, si era tan amable, no era el momento para irme; le dije que me parecía que no me podía ir y me concedió seguir en la vida”, contó.

Y agregó: “También me encontré con el Diablo y estaba personificado en una enfermera, que era muy mala, me hacía todo mal a propósito”. Freddy contó además que al irse del sanatorio esta personificación maligna lo miró “con bronca”. “Como diciendo ‘zafaste’”, agregó.

Villareal aclaró en el programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad que su experiencia mística no fue “físicamente palpable”.