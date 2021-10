Franco Ganuza, el santafesino que la rompe con sus dibujos de famosos hechos solo con birome

Franco Ganuza lleva el arte en la sangre. A los quince años comenzó pintando pasacalles, banderas de egresados y diseños en acrílico con tinta china, y hoy es una figura súper popular en Instagram, donde muestra sus increíbles dibujos de famosos hechos tan solo con...¡dos biromes!

“Un día agarré un bolígrafo de la mesa de mi casa y dibujé un caracol, algo rápido, para ver si me salía. Como me gustó, dibujé a Hugh Jackman, el actor que hace de Wolverine. Me llevó un mes más o menos. Después mi viejo me preguntó ‘¿te animás a hacer a Clint Eastwood?’ Así arranqué”, explicó tiempo atrás el joven oriundo de Arroyo Seco a Teleshow.

Algunos de los increíbles dibujos de Franco Ganuza.

Para hacer estos retratos, Franco se basa en alguna foto del famoso en cuestión y usa una birome de trazo fino y otra de trazo grueso. Cada dibujo le lleva aproximadamente tres meses de trabajo, pero ninguno está a la venta: lo hace como un hobby.

Algunos de sus dibujos incluyen a Jim Carrey, Robin Williams, Matt LeBlanc, Robert Downey Jr.,Viggo Mortensen y Benedict Cumberbatch. Pero el verdadero revuelo se produjo cuando publicó el de Guillermo Francella. El actor argentino quedó tan impactado que se comunicó con Franco para conocerlo. Algo similar ocurrió con Facundo Arana, que en agosto de este año visitó al joven artista en su atelier y le dio muy buenos consejos.

Franco Ganuza conoció a Guillermo Francella y le regaló su dibujo.