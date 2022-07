Foto: More Rial compartió una foto con un escote profundo y un extraño mensaje

More Rial es una de las personas más convocantes de la farándula nacional y casi todos los portales no pueden evitar tener noticias sobre la hija del conductor de programas chimenteros. Hace pocas horas, More y El Maxi anunciaron su separación luego de rumores sobre problemas de pareja.

La propia influencer confirmó la ruptura a través de las redes sociales, cuando dio espacio para que sus seguidores le consultaran sobre su estado sentimental. “¿Qué pasó con El Maxi?”, le consultaron a la joven, pregunta que respondió con un contundente “Hace rato estoy soltera”.

La Influencer confirmó en las redes su separación con una foto jugada. Instagram.

“No sé, ¿pasó algo?”, agregó la hija de Jorge Rial e insistió “Hace rato estoy soltera”.

Pero fiel a su estilo, la joven posteó una sugerente foto acompañada de una frase que puede interpretarse de muchas formas: “Ando sola y sin clan”, palabras acompañadas con dos emojis, uno de una curita y el otro de un corazón.

En el caso de la imagen, la mediática subió una selfie en la que luce una campera de cuero entreabireta y deja al descubierto un pronunciado escote que sus seguidores no tardaron en alagar.