Florencia Peña y la difícil relación entre su hijo y el de Marley: “se odian”

No todo lo que brilla es oro. No todo es color de rosas. Florencia Peña y Marley son grandes amigos que suelen entretener a los televidentes cada vez que ambos se juntan y hacen de las suyas delante de las cámaras y fuera del aire.

También comparten una de las experiencias más lindas del mundo, que es la de ser madre y padre casi al mismo tiempo, ya que ambos se enteraron de la llegada de sus hijos casi al mismo tiempo. Por eso una situación lógica que se dio es el intento de amistad entre Felipe (el hijo de Flor) y Mirko (el de Marley).

Sin embargo Florencia confesó recientemente en PH una infidencia: “Nace Mirko, nace Felipe, los juntamos... ¡Pero se odian! Todos son amigos, pero mi hijo con él no”.

“Cuando le digo: ‘¿vamos a lo de Mirko?’, empieza a llorar. ‘No, a lo de Mirko no quiero’, me dice”, contó la conductora. Y agregó: “A fines del año pasado tuvimos que hacer la tapa de una revista, nosotros dos con los nenes, como desde que nacieron. Cuando eran bebés no pasaba, pero ahora los chicos están más grandes y cuando llegamos a la casa de Pinamar para hacer las fotos, el mío dice: ‘Mirko no” .

“Mirko lo mira como diciendo, ‘no sé qué le pasa a este pibe’ y le saca los juguetes. ¡No sabés lo que fue hacer esa tapa! A mi hijo le tuvieron que borrar por photoshop las lágrimas porque no había ni una foto bien”, detalló entre risas.

Todo no se puede.