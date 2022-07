Florencia Peña volvió a levantar temperatura con una foto en ropa interior

Florencia Peña compartió un nuevo adelanto de sus producciones sin ningún tipo de censura en su perfil de Instagram. La conductora y actriz le dio la espalda a la cámara, con un look de únicamente ropa interior ultra cavada.

El fenómeno de las plataformas de contenido erótico está siendo un boom entre las famosas argentinas. Florencia Peña fue quien dio el puntapié y comenzó a vender publicaciones hot en DivasPlay.

La modelo posó para sus seguidores y encendió las redes sociales

Luego la siguieron Adabel Guerrero, Silvina Luna, Silvina Escudero, la pareja de Celeste Muriega y Cristian Sancho, Cinthia Fernández, entre otras. Inclusive Cande Tinelli se sumó OnlyFans, aplicación similar a la usada por las artistas nombradas. Y ahora la última en sumarse hace unos días fue Charlotte Caniggia.

A partir de la incorporación de Peña a la app, la conductora día a día es tendencia por sus producciones sin ningún tipo de censura. En esta ocasión, Flor compartió un posteo donde escribió: “Corchito erótico”.

La conductora volvió a publicar fotos subidas de tono en su Instagram

En la foto, la actriz sale posando de espalda, luciendo sus tatuajes -el que más destaca es el que dice “Pasión” en su cola- y un conjunto de ropa interior ultra cavado. La publicación se llenó de comentarios elogiando la figura de Peña y alcanzó más de 115 mil likes.

Florencia Peña le respondió a Jorge Rial por su bajo rating

Hace unas semanas, Jorge Rial divulgó datos confidenciales sobre lo sucedido entre Flor Peña y América TV. “El único focus group que dejaron trascender completo fue el tuyo. Si vos querés saber cuál es mi opinión, creo que quedaste en medio de una interna Florencia”, le dijo el conductor a la actriz, en su programa Argenzuela en C5N.

A lo que Flor Peña respondió: “Obvio, ahora me estoy dando cuenta un poco. Yo no tengo nada que ver”. Mientras tanto, la actriz siguió con su relato: “Sí, soy quién soy, sí hay cosas que te pueden gustar más o menos, sí podés elegirme o no, pero mi construcción en estos 40 años es de absoluta honestidad con respecto a lo que yo he hecho con mi carrera, que es nunca jamás meterme con nadie”.

La actriz continuó al decir que entró a un canal “que no es afín a mí, a priori no me ha tenido en sus arcas, tengo que conquistar un público. No sé ni de qué me estoy defendiendo”. Asimismo, destacó que hace dos meses están al aire y agregó detalles en este sentido.

“¿Puede ser que falte? Sí, obvio, pero el canal banca. Si hay alguien de adentro que no esté bancando, eso yo no lo sé y no me pertenece ¿Entendés Jorge?”, marcó al respecto de los tensos idas y vueltas con la gerencia de América TV. “No puedo hacerme cargo de que hay gente que por ahí no me banca y no tiene ganas de que esté, está todo bien”, concluyó.

Flor Peña, en el set de su programa actual. (Instagram @flor_de_p)

En el mismo móvil con Jorge Rial, Peña aseguró que no le van a levantar el programa ‘La p... ama’. “No lo van a cambiar de horario, nos gusta lo que estamos haciendo”, precisó. Además, dijo que la idea del canal es competir con El Nueve.

“No hay mucho más rating que el que estamos haciendo, le estamos ganando en este momento a Canal 9 que es lo que ellos necesitaban, le duplicamos el promedio al programa que venía antes, las cosas están saliendo”, soltó.