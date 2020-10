Florencia Peña aseguró que hay jóvenes que creen que ella es Moni Argento

Con varios proyectos en curso Florencia Peña se instaló en las redes sociales con una nueva marca de prendas y estilos y también ya tiene todo listo para lanzarse como conductora en las mañanas de Telefé.

Con la puesta teatral de “Casados con Hijos” postergada por la pandemia del coronavirus hasta enero del 2021, Peña se refirió a cómo el público la recuerda como la esposa de Pepe Argento: “En mi caso, Casados con Hijos es como un yunque. Por un lado, está buenísimo. Por el otro, hay toda una generación que cree que soy Moni Argento”, comenzó diciendo la actriz en el programa radial Por si las moscas.

Luego agregó: “Yo amo Casados con Hijos, que lo estamos por hacer en teatro. Pero como actriz tengo una búsqueda constante, yo no me quiero quedar apoltronada en un personaje, entonces estoy todo el tiempo luchando contra mí misma. Incluso, por ahí, hasta me pasa más a mí que a Guille. A Guille no le pasa tanto con Pepe Argentino, pero a mí con Moni sí”, comentó.

Luego Florencia comentó una situación que le pasa a diario con la gente: “No sabés la cantidad de tweets que recibo que me dicen ‘a vos no te banco, pero a Moni Argento sí’ Yo voy a seguir buscando siempre que pueda porque yo no quiero ningún corset, no quiero que nada me encasille, necesito salir a buscar siempre”.

Finalmente Florencia se refirió a los rumores de conflictos en Telefé con respecto a su nuevo programa: “Leí un par de cosas. Se había dicho que se había atrasado porque yo no estaba conforme. ¡Yo estoy alucinada! El equipo de Telefé es divino. Para mí, es mi casa. Yo estuve 19 años haciendo las cosas más lindas y las que más me posicionaron en mi profesión en Telefe”, comentó y sumó: “Dentro de poco desembarcamos en Telefe. Todavía no tenemos fecha exacta. Hay una pandemia en el medio, entonces todo cuesta un montón, la escenografía, los protocolos. La idea es desembarcar en cuanto se pueda. Estamos tratando de llegar a que no sea dentro de mucho”, concluyó.