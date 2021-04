Florencia Peña, aislada por Covid-19, agradeció no haber mandado a sus hijos a clase

Luego de conocerse el hisopado positivo de Florencia Peña en la noche del domingo, la conductora usó su cuenta de Twitter y confirmó su estado al decir: “Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid”, comenzó diciendo y luego agregó: “Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos”.

Este lunes la conductora de “Flor de Equipo” (Telefé) salió en su programa desde su casa y luego de confirmar que se siente bien por ser asintomática, se refirió a las críticas que recibió a través de las redes sociales luego de su diagnóstico.

Cansada de los mensajes que relacionaron su contagio por su afinidad política al kirchnerismo, la rubia volvió a usar sus redes y respondió con pura ironía: “Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo, por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Y yo soy culpable por ir a trabajar y por no mandar a mis hijos a la escuela porque que soy analfabeta K. Y me contagié porque que soy peroncha con sobre. ¿Entendí bien?”, manifestó Flor haciendo referencia a los cuestionamientos recibidos.

Y volvió a decir: “Y menos mal que no los mandé a la escuela. Siendo asintomáticos podían contagiar a otros sin saberlo. Y la seño del jardín de Felipe dio positivo. Que tengan un buen día”.

Este lunes en la mañana y en la pantalla de Telefé, Flor relató cómo supo del contagios familiar: “Fue una sorpresa. Me venía sintiendo bien. Apenas tuve algo de mocos el viernes a la noche, muy leves. Mis hijos habían tenido mocos también, a lo cual decidí hisoparlos. Bueno, el sábado a la noche dieron positivo. Y a mí también”.