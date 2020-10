Flor Vigna no afloja y posteó un video en donde se le ve todo

Flor Vigna ha vuelto con todo con su debut en el MasterChef Celebrity 2020. Su presencia en redes sociales también ha disparado a las nubes y ahora viene con doble video en donde se la ve arreglada para una gala, pero con actitudes atrevidas que sus fans aman.

La divertida actitud de Flor siempre desborda la cámara, un plus para sus seguidores, que además pueden apreciar su esbelta figura en cada uno de sus posteos. En su última publicación, la bailarina esta enfundada en un atrevido vestido rojo con un infartante escote que se abre con un cruce en el medio. Obviamente, su delantera queda casi al descubierto, pero siempre dejando una pequeña intriga.

Pero en el último segundo del video los usuarios pudieron descubrir un picante detalle. Flor no llevaba nada de ropa interior, no arriba... ni abajo. Un emoji de corazón rojo fue su salvación para que no le censuraran el video desde Instagram.

La publicación, cuya intención era la promoción del estreno de MasterChef Celebrity Argentina, ya tiene más de 77 mil me gusta. La reacción de los usuarios es clara: ¡¡Flor es un fuego!!

Poco después de que el programa se transmitiera, fue la cuenta oficial de YouTube de MasterChef quien subió un video de la bailarina reaccionando al primer episodio. Sus reacciones y comentarios son hilarantes.