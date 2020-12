Flor Vigna le hizo frente a los rumores de embarazo

Los embarazos de famosos son la gran noticia de estos últimos días. Y el nuevo rumor que empezó a sonar bien fuerte es que Florencia Vigna y Nicolás Occhiato estarían esperando a su primer hijo. La bailarina le hizo frente al run run y fue contundente.

Ellos fueron pareja durante 5 años y tras una pausa volvieron a creer en su amor y volvieron a una relación pero renovada, sin etiquetas. Y ahora están en boca de todos porque se cree que la nueva famosa embarazada es Flor.

Los mismos compañeros de Occhiato en “Tenemos Wifi” bromearon al respecto y el joven conductor se puso incómodo e intentaba negarlo. “Saludos para papá”, fue uno de los chistes realizados. A eso se le suma que Juariu tomó nota de lo que había trascendido en el vivo, recopiló comentarios y la llevaron directo a creer que Flor estaría en la dulce espera.

Y este jueves, la joven que muestra el detrás de cámara de “Masterchef”, se volcó a las redes sociales para desmentir el rumor de manera categórica: “Necesito aclarar rápido esto que me tengo que ir a trabajar y si no voy a llegar tarde a Telefe”.

Y continuó en la historia de Instagram: “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno. Mi familia, amigos, de periodistas, de conocidos y desconocidos que me preguntan si estoy embarazada, y la respuesta es que no. No sé de dónde salió, es una falsa noticia. Es hasta un poco invasivo que te todo el tiempo te pregunten eso, así que quiero aclarar que no, no lo estoy”.